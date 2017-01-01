Лесовозы разрушили дорогу в Шацком районе Рязанской области
- Автор:
- Mogur
- Дата публикации:
- 18:41
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- 32
Лесовозы разрушили дорогу в Шацком районе Рязанской области. Ездить стало практически невозможно.
- 32
Лесовозы разрушили дорогу в Шацком районе Рязанской области. Ездить стало практически невозможно.
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