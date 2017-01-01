Валидаторы нового образца в автобусах 904 маршрута
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 16:04
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- 25
Валидаторы нового образца в автобусах 904 маршрута, позволяющих оплачивать проезд в наземном транспорте банковскими картами и смартфонами.
- 25
Валидаторы нового образца в автобусах 904 маршрута, позволяющих оплачивать проезд в наземном транспорте банковскими картами и смартфонами.
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