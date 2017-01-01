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Ход работ по ликвидации ЧС в Пушкарёвом переулке

Автор:
tim777
Дата публикации:
16:04
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В центре Москвы в Мещанском районе продолжаются работы по ликвидации чрезвычайной ситуации в Пушкаревом переулке. Напомним, ранее в здании находящимся на реконструкции произошло обрушение. В связи с этим была проведена эвакуация местных жителей, которые в настоящий момент временно размещены в гостиницах. Зона ЧС в настоящий момент оцеплена, а территория взята под охрану сотрудниками полиции. На место ЧС прибывает тяжелая строительная техника. Ведутся работы по укреплению фундамента. Известно, что из-за его разрушения по одной из версий стало причиной обрушения конструкций здания. Здание 1917 года постройки уже последние 10 лет не использовалось и было признано аварийным. Около года назад в здании начались работы по реконструкции. Местные жители оценивают данное происшествие как весьма существенное и выдвигают некоторые версий причин произошедшего. По одной из версий, причиной случившегося мог стать котлован, который был вырыт для последующей организации подземной парковки, что и спровоцировало в последствии проседание и обрушения самого здания. На данный момент известно, что данное здание будет разобрано.

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