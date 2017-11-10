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Первые велосипеды появились в пункте проката у станции метро "Кропоткинская"

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
17:20
  • 23
  • 0

Первые велосипеды появились в городском пункте проката у станции метро "Кропоткинская".

  • 23
  • 0

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