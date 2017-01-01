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Работы по демонтажу фестивальной площадки на Манежной площади

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
17:27
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Фестиваль "Пасхальный дар" завершил свою работу. На Манежной площади демонтируют шалле и карусель.

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