Работы по демонтажу фестивальной площадки на Манежной площади
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 17:27
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- 15
Фестиваль "Пасхальный дар" завершил свою работу. На Манежной площади демонтируют шалле и карусель.
- 15
Фестиваль "Пасхальный дар" завершил свою работу. На Манежной площади демонтируют шалле и карусель.
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