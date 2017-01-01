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Рекордное апрельское тепло в столице

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
18:16
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В столице воздух прогрелся до +20С. 16 апреля станет самым теплым днём за долгую историю метеонаблюдений.

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