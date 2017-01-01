Рекордное апрельское тепло в столице
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 18:16
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- 14
В столице воздух прогрелся до +20С. 16 апреля станет самым теплым днём за долгую историю метеонаблюдений.
- 14
В столице воздух прогрелся до +20С. 16 апреля станет самым теплым днём за долгую историю метеонаблюдений.
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