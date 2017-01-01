Цветочная весенняя столица

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 18:16

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Разогревшись на солнце из почвы в парках и на городских клумбах, и газонах распускаются цветы. Природа оживает и дарит свою красоту горожанам и гостям столицы.