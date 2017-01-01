Виды музея-заповедника "Царицыно" с высоты птичьего полета

Автор: denis947 Дата публикации: 18:34

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Виды музея-заповедника "Царицыно" с высоты птичьего полета. Одно из самых больших музейно-выставочных учреждений города Москвы и крупнейший музей-заповедник в городе. Он включает в себя Царицынский дворцово-парковый ансамбль с комплексом дворцовых построек, Царицынскими прудами и пейзажным парком. Территория музея-заповедника с 1998 года входит в состав особо охраняемой природной территории «Царицыно».