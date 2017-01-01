s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Виды музея-заповедника "Царицыно" с высоты птичьего полета

Виды музея-заповедника "Царицыно" с высоты птичьего полета

Автор:
denis947
Дата публикации:
18:34
  • 22
  • 0

Виды музея-заповедника "Царицыно" с высоты птичьего полета. Одно из самых больших музейно-выставочных учреждений города Москвы и крупнейший музей-заповедник в городе. Он включает в себя Царицынский дворцово-парковый ансамбль с комплексом дворцовых построек, Царицынскими прудами и пейзажным парком. Территория музея-заповедника с 1998 года входит в состав особо охраняемой природной территории «Царицыно».

  • 22
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

13 0
18:16 | LaimeLaim
Нанесение дорожной разметки на Пречистенской набережной
50 0
11:05 | denis947
Рекорд тепла 1920 года может быть повторен в Москве 16 апреля
94 2
15.04 15:49 | denis947
Недостроенные жилые дома ЖК "Царицыно" на юге Москвы