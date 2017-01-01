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Плохое состояние дорог в поселке Татищево Саратовской области

Автор:
OLEGood
Дата публикации:
20:07
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Ужасная дорога в поселке Татищево, которая ведёт в центральную районную больницу. Вся в ямах и выбоинах. Обочина дороги не лучше. На протяжении многих лет эту дорогу не ремонтируют нормально. Каждый день проезжают по ней машины скорой помощи и местные жители. Местные власти не видят, что происходит с дорогой. У них один ответ -"нет денег на ремонт "... Но дорогу то к больнице можно же сделать.

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