Плохое состояние дорог в поселке Татищево Саратовской области

Автор: OLEGood Дата публикации: 20:07

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Ужасная дорога в поселке Татищево, которая ведёт в центральную районную больницу. Вся в ямах и выбоинах. Обочина дороги не лучше. На протяжении многих лет эту дорогу не ремонтируют нормально. Каждый день проезжают по ней машины скорой помощи и местные жители. Местные власти не видят, что происходит с дорогой. У них один ответ -"нет денег на ремонт "... Но дорогу то к больнице можно же сделать.