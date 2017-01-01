Южный вестибюль станции метро «Люблино» закроется на ремонт
- Автор:
- grinpavel2033
- Дата публикации:
- 20:26
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Южный вестибюль станции «Люблино» Люблинско-Дмитровской линии Московского метро будет закрыт на ремонт. Ежедневно с 16 до 20 апреля и с 23 до 28 апреля 2018 года, а также с 22:00 20 апреля по 5:00 23 апреля и с 28 по 1 мая в такое же время вход и выход в метро будет недоступен. Сотрудники подземки просят пассажиров пользоваться северным вестибюлем станции метро "Люблино".
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