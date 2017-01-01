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Началась реконструкция лестничных маршей южного вестибюля метро «Алтуфьево»

Автор:
Sargo
Дата публикации:
16.04 23:59
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Закрытие на реконструкцию лестничных маршей южного вестибюля метро «Алтуфьево».

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