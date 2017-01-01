Сотрудники Московского метро очистили более 110 станций после зимы

Автор: grinpavel2033 Дата публикации: 02:44

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49 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/205867

С начала апреля Московский метрополитен активно готовит станции, также инфраструктуру к работе в летний период. Комплексная работа идёт в рамках месячника по благоустройству. С начала апреля сотрудники метро уже очистили 110 станций.Работы по подготовке метро к летним перевозкам пассажиров будут проходить до 30 апреля включительно. За месяц в них примут участие более 24 тысяч человек. Уборку на станциях проводят преимущественно по ночам, чтобы не мешать движению пассажиропотока.Весной также снимают вторые вестибюльные двери, чтобы свежий воздух попадал на станцию не только благодаря системе вентиляции, но и вместе с пассажирами, заходящими на станцию. Такая работа проведена уже на большинстве станций. В целом, уже демонтированы 3354 двери из 3801. Снятые двери поставят на место перед наступлением холодов для поддержания оптимальной температуры на станциях.В уборке и благоустройстве участвуют не только работники профильных служб метро, но и сотрудники управления метрополитена, включая руководителей.Спикер: Дмитрий Дощатов - первый заместитель начальника Московского метрополитена - начальник Дирекции инфраструктуры.