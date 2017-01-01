Кучи битого кирпича лежат на дороге в Иланском

Автор: Егор Лысиков Дата публикации: 09:37

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19 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/205871

Горы битого кирпича возвышаются в переулке Корчанова в городе Иланский, что в Красноярском крае. Рядом - вырытая канава, которая, как отмечает мобильный репортёр, ничем - кроме как битым кирпичом - не огорожена. По словам местных жителей, причиной неудобств стали строительные работы: здесь роют новую канаву. Так что проблема, остаётся надеяться, временная. Работы должны завершить к концу апреля - началу мая 2018 года.Вот, что пишет местный мобильный репортёр:"По просьбе местных жителей я пришёл на переулок Корчанова, где говорили о том, что там сделали бетонную канаву. Картина меня ужаснула. По сравнению с этим переулком дорога через озеро Восточное кажется раем. Осколков кирпичей видимо-невидимо. По словам местного жителя, забетонировать канаву обещают в конце апреля - начале мая этого года. В общем, мне придется взять ситуацию в микрорайоне Пульсометр под свой контроль".