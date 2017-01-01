Кучи битого кирпича лежат на дороге в Иланском
- Автор:
- Егор Лысиков
- Дата публикации:
- 09:37
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- 19
Вот, что пишет местный мобильный репортёр:
"По просьбе местных жителей я пришёл на переулок Корчанова, где говорили о том, что там сделали бетонную канаву. Картина меня ужаснула. По сравнению с этим переулком дорога через озеро Восточное кажется раем. Осколков кирпичей видимо-невидимо. По словам местного жителя, забетонировать канаву обещают в конце апреля - начале мая этого года. В общем, мне придется взять ситуацию в микрорайоне Пульсометр под свой контроль".
- 19
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09:15 | m777m12
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