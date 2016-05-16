Столичные спасатели начали обследование водоемов перед началом пляжного сезона

Автор: denis947 Дата публикации: 10:39

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В преддверии пляжного сезона с целью предупреждения травматизма отдыхающих на столичных водоемах проводятся водолазные работы по очистке дна водоемов и определению степени их загрязнения. Первыми на дно рек и прудов спускаются водолазы Московской поисково-спасательной службы на водных объектах. Водолазные отряды проводят подводный осмотр и обследование дна на предмет обнаружения опасных предметов. В работах также задействован телеуправляемый подводный аппарат «Seamor 300T». При обследовании зоны отдыха "Левобережный" на севере Москвы со дна были подняты канистры, бутылки и прочий бытовой мусор, а также были обнаружены раки, что означает чистоту водоема.

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69 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/205873

Водолаз рассказал об обнаруженных на дне водоема предметах и о трудностях при проводимых подводных обследованиях: