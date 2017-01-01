Дорога в центре города Иланский напоминает просёлочную
- Автор:
- Егор Лысиков
- Дата публикации:
- 10:53
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- 13
Вот, что пишет мобильный репортёр:
"Продолжается моя народная инспекция иланских дорог. На очереди улица имени Генерала Халипова. Разметка пешеходного перехода почти отсутствует. Дорога не ремонтировалась, скорее всего, с советских времён. Яма на яме. Бедные водители! Как через это они проходят без ущерба для своих машин, я не понимаю. Власти города, займитесь наконец-то дорогами! Весна давным-давно пришла, снег весь растаял!".
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09:15 | m777m12
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