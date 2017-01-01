Дорога в центре города Иланский напоминает просёлочную

Автор: Егор Лысиков Дата публикации: 10:53

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13 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/205874

Эта дорога больше похожа на просёлочную. Однако расположена - практически в самом центре города Иланский, что в Красноярском крае. По словам мобильного репортёра, улицу генерала Халилова покрывают многочисленные ямы и рытвины. Кроме того, здесь нет дорожной разметки. "Дорога не ремонтировалась, скорее всего, с советских времён," - пишет автор этих кадров.Вот, что пишет мобильный репортёр:"Продолжается моя народная инспекция иланских дорог. На очереди улица имени Генерала Халипова. Разметка пешеходного перехода почти отсутствует. Дорога не ремонтировалась, скорее всего, с советских времён. Яма на яме. Бедные водители! Как через это они проходят без ущерба для своих машин, я не понимаю. Власти города, займитесь наконец-то дорогами! Весна давным-давно пришла, снег весь растаял!".