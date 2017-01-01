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Памятник столичным пожарным открыли в центре Москвы

Автор:
tim777
Дата публикации:
10:59
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17 апреля на территории ГУ МЧС России по г. Москве в историческом здании Пречистенского пожарного депо XIX века состоялась торжественная церемония открытия памятника "Огнеборцам Москвы".

Вот, что пишет мобильный репортёр:

"17 апреля на территории ГУ МЧС России по г. Москве состоялось мероприятие "Век борьбы со стихией. Век её покорения". В рамках которого в историческом здании Пречистенского пожарного депо состоялась торжественная церемония открытия памятника "Огнеборцам Москвы". Затем состоялась церемония освящения, после чего участники мероприятия возложили к памятнику цветы. После чего гостей праздника ожидала экскурсия по памятным знаковым местам. Люди смогли узнать, как за прошедшие 100 лет происходило развитие пожарно-спасательного дела, как функционировала пожарная охрана начала прошлого века и что собой представляет современный пожарно-спасательный гарнизон столицы, а также могли услышать истории подвигов не одного поколения огнеборцев".

Спикеры:
1. Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства - Петр Павлович Бирюков;
2. Начальник Главного управления МЧС России по г. Москве генерал-лейтенант внутренней службы - Денисов Илья Павлович;
3. Скульптор - Тетерин Евгений Геннадьевич


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