В Иланском тротуарная плитка не пережила зимы

Автор: Егор Лысиков Дата публикации: 11:34

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13 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/205877

Испытание зимой не прошли работы по благоустройству территории возле Водонапорной башни - памятника культуры краевого значения в Иланском. Об этом сообщает мобильный репортёр, который прислал вот эти кадры.Вот, что пишет мобильный репортёр:"Мной лично была проведена проверка ремонта площади возле памятника культуры краевого значения - водонапорной башни, являющейся достопримечательностью города Иланского. Ремонт проходил в ноябре 2017 года. Результаты налицо - площадь не выдержала зиму и весну. Одна плитка провалилась, как будто её выковыривали руками. Оказалось, что некоторые плитки раскрошились, вместо них проглядывается земля, а для скрытия этого факта - просто посыпали площадь песком из до сих пор неубранной кучи песка, которая лежит здесь уже вторую неделю. По словам местных жителей, повторный ремонт планируют делать только сейчас. Кстати, на этой неделе, по прогнозам синоптиков, в наш город придут снег с дождём, боюсь, из-за этого ремонт площади опять отложат на неопределенный срок".