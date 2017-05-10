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Весенняя распутица началась в Верхнекетском районе Томской области

Автор:
sashacelt
Дата публикации:
12:36
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Весенняя распутица началась в Верхнекетском районе Томской области. Проезжая часть между посёлками Белый Яр и Ягодное превратилась в грязевое месиво. Дорожного полотна, по которому можно было бы ехать, - буквально нет. И это, как сообщает автор ролика, после того, как проезжую часть ремонтировали.

Вот, что пишет мобильный репортёр:

"Ну вот и в этом году весна пришла совсем неожиданно. Пришла оттепель, и наступили мы на оттаявшие грабли. Дороги от посёлка Белый Яр до посёлка Ягодное Верхнекетского района ремонтировали. Старательно работали - сыпали, гладили, чистили, расширяли. А результат один: дороги как не было, так и нет. На одном участке машины стоят вереницей и не могут проехать, а в машинах ведь продукты для магазинов Белого Яра и города Колпашево. А если нужна срочно скорая в поселках Ягодное, Санджик, Нибега, Сайга?".


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