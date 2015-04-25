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Промывка памятника Пушкину в центре Москвы

Автор:
denis947
Дата публикации:
11:59
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В центре столицы на Пушкинской площади сотрудники коммунальных служб проводят работы по промывке и очистки от грызи памятника А. С. Пушкину.

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