В Москве демонтируют аварийный дом в Пушкаревом переулке
- Автор:
- denis947
- Дата публикации:
- 12:40
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В центре Москвы, в Пушкаревом переулке, начались работы по сносу здания, в котором треснули стены и произошло обрушение перекрытий. После укрепления фундамента и выполнения протиаварийных работ, которые продолжались более суток, утром к сносу приступила тяжелая техника. Здание рушат специальными гидравлическими ножницами. Все подходы к зданию перекрыты, работает полиция и оперативные службы города.
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