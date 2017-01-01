В Москве демонтируют аварийный дом в Пушкаревом переулке

Автор: denis947 Дата публикации: 12:40

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В центре Москвы, в Пушкаревом переулке, начались работы по сносу здания, в котором треснули стены и произошло обрушение перекрытий. После укрепления фундамента и выполнения протиаварийных работ, которые продолжались более суток, утром к сносу приступила тяжелая техника. Здание рушат специальными гидравлическими ножницами. Все подходы к зданию перекрыты, работает полиция и оперативные службы города.