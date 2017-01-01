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Самый низкий остановочный павильон нашли в Нижегородской области

Автор:
Viktor Voroshilov
Дата публикации:
13:18
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Невероятно низкую остановку увидел мобильный репортёр в Нижегородской области. По словам автора ролика, для человека с ростом выше 170 сантиметров остановочный павильон будет низковат. Пассажиру придётся пригнуться, чтобы не удариться головой об конструкцию и попасть под навес.

Вот, что рассказывает мобильный репортёр:

"Старая трасса "Дзержинск-Нижний Новгород", при движении через Новое Доскино. На въезде с левой полосы в Автозаводский район Нижнего Новгорода, с правой - в посёлок Горбатовка, Дзержинского района. Остановка называется так же, как и близлежащая улица - "Улица Островского". Это самый низкий остановочный павильон, который мне приходилось когда-либо посещать. И он может смело претендовать на звание самого низкого в Нижнем Новгороде или Нижегородской области! Людям с ростом свыше 170 сантиметров придется обязательно пригнуться, чтобы не получить травмы. Постройка, по всей видимости, 1980-1990 годов. Но надежная. Умели же раньше делать! Радует, что есть лавочка. Это, видимо, для тех, кому сложно пригибаться и стоять в таком положении. Люди этой остановкой практически не пользуются. Только когда дождь идёт".

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