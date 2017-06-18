s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Головокружительные танцы с шестом на льдине показала жительница Воронежа

Головокружительные танцы с шестом на льдине показала жительница Воронежа

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
14:21
  • 16
  • 0

Это видео, пожалуй, самое эффектное на тему весеннего потепления. Река Дон, дрейфующая льдина. И пилон, на котором демонстрирует настоящие чудеса акробатики и хореографии жительница Воронежа. Запечатлели девушку с нескольких ракурсов. В том числе, и с воздуха. Ничего не скажешь, красиво. Хотя с организацией пришлось помучиться. Сообщается, что долго искали подходящую глыбу льда, сам шест на этой глыбе ощутимо качался, да и температура воздуха всё-таки ещё не летняя. В общем, девушка перенервничала и замёрзла. Зато впечатлила весь Рунет.
Видео: YouTube / Bogdan036


  • 16
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

55 0
12.04 13:13 | mreportertv
В Северной Осетии из бурной реки спасли пенсионера
116 0
16.04 12:36 | mreportertv
В Воронеже пытались затолкнуть в лифт мотоцикл
101 0
05.03 15:05 | mreportertv
Автолихач закружился в "вальсе" на внедорожнике на одной из улиц Москвы
64 1
18.06.2017 18:35 | arsenteva
На 640-км трассы "Дон" загорелся автомобиль
65 0
10.04 14:57 | mreportertv
В Ярославле спасали плывущих на льдине детей