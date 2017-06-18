Головокружительные танцы с шестом на льдине показала жительница Воронежа
Это видео
, пожалуй, самое эффектное на тему весеннего потепления. Река Дон, дрейфующая льдина. И пилон, на котором демонстрирует настоящие чудеса акробатики и хореографии жительница Воронежа. Запечатлели девушку с нескольких ракурсов. В том числе, и с воздуха. Ничего не скажешь, красиво. Хотя с организацией пришлось помучиться. Сообщается
, что долго искали подходящую глыбу льда, сам шест на этой глыбе ощутимо качался, да и температура воздуха всё-таки ещё не летняя. В общем, девушка перенервничала и замёрзла. Зато впечатлила весь Рунет.Видео: YouTube / Bogdan036
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