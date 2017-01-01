Новые скамейки с "газонами" установили на Андреевской набережной
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 18:33
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- 22
На Андреевской набережной установили уличные скамейки со встроенными газонами и стелы с кнопками для справки.
- 22
На Андреевской набережной установили уличные скамейки со встроенными газонами и стелы с кнопками для справки.
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