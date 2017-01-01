Понижение уровня воды в Москва-реке на время половодья
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 18:33
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- 19
В районе Музея-заповедника Коломенское Москва-река значительно обмелела. Уровень воды низкий. В период весеннего половодья уровень воды понижают.
- 19
В районе Музея-заповедника Коломенское Москва-река значительно обмелела. Уровень воды низкий. В период весеннего половодья уровень воды понижают.
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