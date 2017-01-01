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Понижение уровня воды в Москва-реке на время половодья

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
18:33
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В районе Музея-заповедника Коломенское Москва-река значительно обмелела. Уровень воды низкий. В период весеннего половодья уровень воды понижают.

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