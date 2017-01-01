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Расцветающая столица

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
18:33
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По-летнему тёплая погода способствует появлению первых листьев на деревьях. Столица просыпается от зимней спячки и все вокруг начинает расцветать.

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