Расцветающая столица
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 18:33
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- 20
По-летнему тёплая погода способствует появлению первых листьев на деревьях. Столица просыпается от зимней спячки и все вокруг начинает расцветать.
- 20
По-летнему тёплая погода способствует появлению первых листьев на деревьях. Столица просыпается от зимней спячки и все вокруг начинает расцветать.
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