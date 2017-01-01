Пятиуровневая Бусиновская развязка на пересечении МКАД с высоты птичьего полета
- Автор:
- Max_019
- Дата публикации:
- 18:52
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Одна из самых красивых развязок на пересечении с МКАД - Бусиновская. Бусиновская развязка — транспортная развязка на пересечении Северо-Восточной хорды вместе с головным участком скоростной автомобильной магистрали Москва — Санкт-Петербург (М-11) и Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД). Является первой и на данный момент единственной в России пятиуровневой транспортной развязкой. Строительство автодороги от Бусиновской развязки до Фестивальной улицы и самой развязки началось в январе 2013 года и было завершено 23 декабря 2014 года. По утверждению генерального проектировщика — компании «Мосинжпроект» — все строительные работы по названному участку были завершены на 18 месяцев быстрее нормативных сроков. Развязка имеет 18 съездов и 2 путепровода.
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