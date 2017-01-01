Ход работ по демонтажу аварийного здания в Пушкарёвом переулке
- Автор:
- tim777
- Дата публикации:
- 19:29
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В центре Москвы в Мещанском районе стартовали работы по демонтажу аварийного здания в Пушкарёвом переулке. После укрепления фундамента и выполнения противоаварийных работ, которые продолжались более суток, к демонтажу приступила тяжелая техника. Здание рушат специальными гидравлическими ножницами. Во избежание распространения строительной пыли в ходе выполнения работ, здание и разбираемые конструкции проливаются через специальные рукава, чтобы пыль оседала к земле. По примерным оценкам, для полного демонтажа здания потребуется около 10 суток. Местные жители, которые были эвакуированы из ближайших домов, смогут уже вернуться в свои квартиры в ближайшие дни.
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