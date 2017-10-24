Автомобиль сбил велосипедиста на улице Перовская в Москве

Автор: alextsaryev99 Дата публикации: 19:29

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17 апреля на востоке Москвы произошло ДТП с участием велосипедиста. Подросток, как говорят очевидцы переезжал на велосипеде по пешеходному переходу через улицу Перовская. Водитель автомобиля "Вольво" поздно заметил велосипедиста и не сбавляя скорости, сбил подростка. Пострадавшему вызвали Скорую помощь очевидцы. Также к месту ДТП прибыл вертолёт Московского авиационного центра. На месте работают сотрудники ГИБДД. Движение в районе ДТП затруднено.

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62 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/205914

Видео прислал Князев Олег.