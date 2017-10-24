Автомобиль сбил велосипедиста на улице Перовская в Москве
- Автор:
- alextsaryev99
- Дата публикации:
- 19:29
-
- 62
17 апреля на востоке Москвы произошло ДТП с участием велосипедиста. Подросток, как говорят очевидцы переезжал на велосипеде по пешеходному переходу через улицу Перовская. Водитель автомобиля "Вольво" поздно заметил велосипедиста и не сбавляя скорости, сбил подростка. Пострадавшему вызвали Скорую помощь очевидцы. Также к месту ДТП прибыл вертолёт Московского авиационного центра. На месте работают сотрудники ГИБДД. Движение в районе ДТП затруднено.
- 62
Комментарии (0)