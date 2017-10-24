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Автомобиль сбил велосипедиста на улице Перовская в Москве

Автор:
alextsaryev99
Дата публикации:
19:29
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17 апреля на востоке Москвы произошло ДТП с участием велосипедиста. Подросток, как говорят очевидцы переезжал на велосипеде по пешеходному переходу через улицу Перовская. Водитель автомобиля "Вольво" поздно заметил велосипедиста и не сбавляя скорости, сбил подростка. Пострадавшему вызвали Скорую помощь очевидцы. Также к месту ДТП прибыл вертолёт Московского авиационного центра. На месте работают сотрудники ГИБДД. Движение в районе ДТП затруднено.

Видео прислал Князев Олег.
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