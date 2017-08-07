Столичный "Синий зуб" ожидает реконструкции в ближайшее время

Автор: denis947 Дата публикации: 19:38

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Один из старейших долгостроев столицы - деловой центр «Зенит» (более известный как «Кристалл», «Стекляшка» и «Синий зуб») на проспекте Вернадского может быть реконструирован до конца следующего года. Сейчас его площадь составляет 155 тыс. кв. метров, после завершения работ она достигнет 162 тыс. «квадратов». Возведение высотки из стекла и бетона на проспекте Вернадского, д. 82 началось в 1990 году. В здании должны были разместить учебно-деловой центр РАНХиГС и гостиницу «Зенит». В 2004 году стройка была приостановлена из-за проблем с финансированием.