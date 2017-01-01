Автомобиль полиции попал в ДТП на Люблинской улице в Москве: пострадало два человека

Автор: alextsaryev99 Дата публикации: 21:45

165

165 0

Вечером 17 апреля на пересечении улиц Люблинская и Ставропольская произошло ДТП с участием автомобиля "Лада Гранта" и автомобиля полиции "Рено". Два человека пострадало. На месте работают сотрудники полиции, ГИБДД и две машины скорой помощи. Автомобили получили различные механические повреждения. Движение в районе ДТП затруднено. Во всех обстоятельствах случившегося предстоит разобраться.