Автомобиль полиции попал в ДТП на Люблинской улице в Москве: пострадало два человека
- Автор:
- alextsaryev99
- Дата публикации:
- 21:45
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Вечером 17 апреля на пересечении улиц Люблинская и Ставропольская произошло ДТП с участием автомобиля "Лада Гранта" и автомобиля полиции "Рено". Два человека пострадало. На месте работают сотрудники полиции, ГИБДД и две машины скорой помощи. Автомобили получили различные механические повреждения. Движение в районе ДТП затруднено. Во всех обстоятельствах случившегося предстоит разобраться.
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