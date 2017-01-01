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Мусор в центре города города Иланский Красноярского края

Автор:
Егор Лысиков
Дата публикации:
17.04 23:44
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Эту картину я увидел, идя на автобус. Центр города, городской парк, место для проведения городских праздников, лицо города, а выглядит ужасно. Возле остановки, где происходила съёмка данного репортажа, мною были обнаружены: неубранный мусор, лежащий в канаве, мешок с мусором, стоящий возле остановки и также неубранный, а также поваленные ветки деревьев. Деревья стоят спиленные. А ведь за это место мы голосовали в выборе места для благоустройства 18 марта, в день выборов Президента России. И такую картину я вижу третью неделю подряд.

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