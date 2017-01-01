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Состояние моста через реку Ветлуга в деревне Кораблиха Костромской области

Автор:
summit
Дата публикации:
03:29
  • 27
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Состояние моста через реку Ветлуга в деревне Кораблиха Шарьинского района Костромской области.

  • 27
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