Изменение пешеходного маршрута от платформы "Северянин" до станции МЦК "Ростокино"
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 17.04 23:42
-
В связи с реализацией проекта "Интеграция Ярославского направления и Малого кольца Московской железной дороги", в рамках которого будет осуществлен перенос платформы "Северянин", ведется строительство трех пассажирских платформ, пешеходного туннеля с навесом со стороны МЦК и устройство пассажирского перехода с выходом в сторону проспекта Мира.
На время работ закрыт пешеходный переход от платформы "Северянин" до станции МЦК "Ростокино".
Ориентировочный срок окончания строительства объекта намечен на сентябрь 2018 года.
Комментарии (0)