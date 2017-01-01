Изменение пешеходного маршрута от платформы "Северянин" до станции МЦК "Ростокино"

Автор: Uwis Дата публикации: 17.04 23:42

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23 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/205926

В связи с реализацией проекта "Интеграция Ярославского направления и Малого кольца Московской железной дороги", в рамках которого будет осуществлен перенос платформы "Северянин", ведется строительство трех пассажирских платформ, пешеходного туннеля с навесом со стороны МЦК и устройство пассажирского перехода с выходом в сторону проспекта Мира.На время работ закрыт пешеходный переход от платформы "Северянин" до станции МЦК "Ростокино".Ориентировочный срок окончания строительства объекта намечен на сентябрь 2018 года.