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Изменение пешеходного маршрута от платформы "Северянин" до станции МЦК "Ростокино"

Автор:
Uwis
Дата публикации:
17.04 23:42
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В связи с реализацией проекта "Интеграция Ярославского направления и Малого кольца Московской железной дороги", в рамках которого будет осуществлен перенос платформы "Северянин", ведется строительство трех пассажирских платформ, пешеходного туннеля с навесом со стороны МЦК и устройство пассажирского перехода с выходом в сторону проспекта Мира.
На время работ закрыт пешеходный переход от платформы "Северянин" до станции МЦК "Ростокино".
Ориентировочный срок окончания строительства объекта намечен на сентябрь 2018 года.

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