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Жители Иланского жалуются на разбитый асфальт возле ж/д вокзала

Автор:
Егор Лысиков
Дата публикации:
13:00
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Житель Иланского продолжает народную инспекцию городских дорог. На сей раз под прицел объектива мобильного репортёра попала Вокзальная улица. Она расположена рядом с железнодорожным вокзалом, а также рядом с визитной карточкой города - памятником паровозу. Вот только проезжая часть находится, по мнению автора ролика, в весьма плачевном состоянии. Асфальта здесь и не видно. Всюду пыль, щебёнка, ямы.

Вот, что пишет мобильный репортёр:

"Вот так выглядит дорога возле визитной карточки нашего города - паровоза. Про улицу Вокзальную совсем забыли наши власти. Ямища на ямище. Судя по этим кадрам, и не скажешь, что это одна из центральных улиц Железнодорожного микрорайона. Говорят, что дорогу отремонтируют после окончания ремонта вокзала - в 2020 году. Лучше бы сделали это сейчас!".


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