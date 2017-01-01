Жители Иланского жалуются на разбитый асфальт возле ж/д вокзала

Автор: Егор Лысиков Дата публикации: 13:00

22

22 0

22

22 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/205929

Житель Иланского продолжает народную инспекцию городских дорог. На сей раз под прицел объектива мобильного репортёра попала Вокзальная улица. Она расположена рядом с железнодорожным вокзалом, а также рядом с визитной карточкой города - памятником паровозу. Вот только проезжая часть находится, по мнению автора ролика, в весьма плачевном состоянии. Асфальта здесь и не видно. Всюду пыль, щебёнка, ямы.Вот, что пишет мобильный репортёр:"Вот так выглядит дорога возле визитной карточки нашего города - паровоза. Про улицу Вокзальную совсем забыли наши власти. Ямища на ямище. Судя по этим кадрам, и не скажешь, что это одна из центральных улиц Железнодорожного микрорайона. Говорят, что дорогу отремонтируют после окончания ремонта вокзала - в 2020 году. Лучше бы сделали это сейчас!".