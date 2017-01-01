Жители Иланского жалуются на разбитый асфальт возле ж/д вокзала
- Автор:
- Егор Лысиков
- Дата публикации:
- 13:00
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- 22
Вот, что пишет мобильный репортёр:
"Вот так выглядит дорога возле визитной карточки нашего города - паровоза. Про улицу Вокзальную совсем забыли наши власти. Ямища на ямище. Судя по этим кадрам, и не скажешь, что это одна из центральных улиц Железнодорожного микрорайона. Говорят, что дорогу отремонтируют после окончания ремонта вокзала - в 2020 году. Лучше бы сделали это сейчас!".
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