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Генеральная репетиция ретро парада трамваев прошла в Москве

Автор:
AlTeg()
Дата публикации:
00:16
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Вечером 18 апреля в Москве прошла генеральная репетиция парада ретро трамваев. Около 21:00 ретро трамваи выехали из депо им. Апакова и выстроились на разворотном кольце, расположенном в самом начале улице Шаболовка. Около 22 часов колонна начала движение в сторону ст. м. Чистые пруды. На Чистопрудном бульваре уже ждала знаменитая "Конка", которая была запряжена четырьмя лошадьми. "Конка" прошла по обеим сторонам Чистопрудного бульвара, после чего вся колона встала на некоторое время. Посмотреть на генеральную репетицию ретро трамваев в 2018 году пришли как фотографы и блогеры, так и свидетелями стали обычные очевидцы, которые снимали всё происходящее на камеры мобильных телефонов.

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