Генеральная репетиция Парада трамваев завершилась в центре Москвы

Автор: grinpavel2033 Дата публикации: 01:14

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17 марта в центре Москвы на Чистопрудном бульваре завершилась генеральная репетиция Парада трамваев. "Конка" с лошадьми и другие модели трамваев, а также технический транспорт проехали от депо им. Апакова до Чистопрудного бульвара. Для безопасности сотрудники ГИБДД перекрывали ближайшие улицы, чтоб транспорт мог спокойно проехать до пункта назначения. Жители столицы встречали на улицах столицы ретро-транспорт, фотографируя их на свои гаджеты. 21 апреля в центре Москвы состоится ежегодный Парад трамваев.