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В Стерлитамаке школьник ударил ножом учителя и поджёг класс бензином

Автор:
Aleksandr24
Дата публикации:
08:29
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ЧП случилось в среду утром в одной из школ Стерлитамака. По словам мобильного репортёра Aleksandr24, который прислал эти кадры с места событий, учащийся устроил поножовщину, а затем облил классный кабинет бензином и поджег его. Молодого человека задержали. Всех школьников эвакуировали из учебного заведения. На месте работают сотрудники МЧС, полиции и следственного комитета.
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Комментарии (1)

  • mreportertv
    08:30
    Уважаемый Aleksandr24, уточните, пожалуйста, кто автор видео? Вы?
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