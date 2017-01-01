В Стерлитамаке школьник ударил ножом учителя и поджёг класс бензином
- Автор:
- Aleksandr24
- Дата публикации:
- 08:29
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