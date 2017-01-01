В Стерлитамаке школьник ударил ножом учителя и поджёг класс бензином

Автор: Aleksandr24 Дата публикации: 08:29

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19 1 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/205935

ЧП случилось в среду утром в одной из школ Стерлитамака. По словам мобильного репортёра Aleksandr24, который прислал эти кадры с места событий, учащийся устроил поножовщину, а затем облил классный кабинет бензином и поджег его. Молодого человека задержали. Всех школьников эвакуировали из учебного заведения. На месте работают сотрудники МЧС, полиции и следственного комитета.