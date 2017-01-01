В Иланском асфальт на Рабочей улице превратился в руины

Автор: Егор Лысиков Дата публикации: 09:33

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27 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/205936

Асфальта как не бывало. Это про улицу Рабочую в городе Иланском, что в Красноярском крае. По словам автора ролика, здесь дорога сплошь покрыта многочисленными рытвинами и выбоинами. "Это не улица, а одно название," - пишет мобильный репортёр.Вот, что пишет мобильный репортёр:"Решил проверить состояние улицы Рабочей. Это не улица города, а одно название. На отдельных участках асфальт проглядывается местами. На дороге выросли огромные ямища. Хочу сказать, что на этом "народная инспекция" дорог города Иланский не закончится. Буду лично проверять состояние остальных улиц города, а за состоянием отдельных улиц мне придётся следить очень пристально".