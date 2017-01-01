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В Москве идёт дождь

Автор:
grinpavel2033
Дата публикации:
14:00
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В Москве идёт дождь, местами сильный. На тротуарах и дорогах образовались лужи. В столице по-весеннему тепло. Дует небольшой ветер. Температура держится на отметке +10℃.

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