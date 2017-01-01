В Москве идёт дождь
- Автор:
- grinpavel2033
- Дата публикации:
- 14:00
-
- 30
В Москве идёт дождь, местами сильный. На тротуарах и дорогах образовались лужи. В столице по-весеннему тепло. Дует небольшой ветер. Температура держится на отметке +10℃.
- 30
В Москве идёт дождь, местами сильный. На тротуарах и дорогах образовались лужи. В столице по-весеннему тепло. Дует небольшой ветер. Температура держится на отметке +10℃.
Мобильный репортер принимает репортажи, в которых есть хотя бы одно фото или видео. К сожалению, Вы пока не добавили ни одного.
Чтобы добавить видео или фото к репортажу нажмите кнопку "Файлы", которая находится в нижней части формы создания репортажа.
Комментарии (0)