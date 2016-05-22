Ретро-поезд «Победа» посетил город Краснодар 18 апреля

Автор: reporterA94 Дата публикации: 17:08

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18 апреля поезд Победы остановился на железнодорожном вокзале "Краснодар-1" в 11:15. Состав отправился в путь по Северо-Кавказской железной дороге 14 апреля. Ретро-состав уже побывал на станциях Каменская, Таганрог-1, Староминская и Тимашевская. Сделав остановку в Краснодаре, состав поедет дальше по своему маршруту: Туапсе — 19 апреля в 11:05; Горячий Ключ — 20 апреля в 10:30; станица Крымская — 21 апреля в 12:30; Новороссийск – 22 апреля в 10:55; Ростов — 27 апреля. На всех станциях состоятся театрализованные представления и выступления ветеранов.