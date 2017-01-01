Московский транспорт открыл городское пространство для детей в «КидБурге» на юге Москвы

Автор: grinpavel2033 Дата публикации: 17:11

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18 апреля в Детском городе профессий «КидБург» в ТРЦ «Ривьера» открылась игротека Московского транспорта. Это пространство станет обучающей площадкой для будущих пешеходов, водителей и пассажиров, где они научатся безопасно пользоваться транспортной системой города. Юные гости города смогут поучаствовать в тематических викторинах, конкурсах и квестах, ближе познакомиться с основами безопасности поведения в городе и конечно же, поработать в новых игротеках, а также получат памятные светоотражатели от московского транспорта. Проект «КидБург» – первый детский город профессий, открытый в России. С 2011 года масштабные образовательно-развлекательные центры работают в Санкт-Петербурге, Москве, Зеленограде, Ростове-на-Дону, Ярославле, Воронеже, Владивостоке, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Симферополе. В «КидБурге» создано полноценное детское общество, в котором каждый ребенок получает уникальный опыт самостоятельности. Родителям в проекте отведена роль желанных гостей и наблюдателей. Спикер: Анастасия Писарь - пресс-секретарь ЦОДД Правительства Москвы.