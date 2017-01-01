В городе Тосно Ленинградской области затопило частный сектор
- Автор:
- Nadezhda1990
- Дата публикации:
- 22:22
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- 20
18+. ВНИМАНИЕ!!! На видео присутствует ненормативная лексика!!!
В связи с тем, что местная администрация не занимается чисткой Смоляного ручья, протекающего рядом с жилыми домами, уже второй год подряд местные жители страдают от сильного потопа. Неоднократно обращались с жалобами в администрацию, но меры по устранению причины потопа так предприняты и не были. Ручей весь зарос, воде некуда уходить. Губернатор также молчит. С каждым днём вода прибывает. Люди уже наготове, чтобы покинуть свои дома.
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