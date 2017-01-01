В городе Тосно Ленинградской области затопило частный сектор

Автор: Nadezhda1990 Дата публикации: 22:22

20

20 0

18+. ВНИМАНИЕ!!! На видео присутствует ненормативная лексика!!!

20

20 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/205963

В связи с тем, что местная администрация не занимается чисткой Смоляного ручья, протекающего рядом с жилыми домами, уже второй год подряд местные жители страдают от сильного потопа. Неоднократно обращались с жалобами в администрацию, но меры по устранению причины потопа так предприняты и не были. Ручей весь зарос, воде некуда уходить. Губернатор также молчит. С каждым днём вода прибывает. Люди уже наготове, чтобы покинуть свои дома.