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В столичный регион пришли дожди

Автор:
Max_019
Дата публикации:
22:17
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В столичный регион пришёл антициклон, который принёс дожди. Вместе с ними начала падать и температура воздуха. Вечером на улице +8°С.

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