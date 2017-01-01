В столичный регион пришли дожди
- Автор:
- Max_019
- Дата публикации:
- 22:17
-
- 18
В столичный регион пришёл антициклон, который принёс дожди. Вместе с ними начала падать и температура воздуха. Вечером на улице +8°С.
- 18
В столичный регион пришёл антициклон, который принёс дожди. Вместе с ними начала падать и температура воздуха. Вечером на улице +8°С.
Мобильный репортер принимает репортажи, в которых есть хотя бы одно фото или видео. К сожалению, Вы пока не добавили ни одного.
Чтобы добавить видео или фото к репортажу нажмите кнопку "Файлы", которая находится в нижней части формы создания репортажа.
Комментарии (0)