Затопление дачных участков в посёлке Новый Свет Ленинградской области

Автор: BizinaV Дата публикации: 01:12

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18 апреля в 11 часов произошел слив воды со стороны Кацева болота (во времена социализма сюда сливался навоз с местных репродукторных ферм), в связи с этим произошло затопление дачных участков массива 32 в посёлке Новый Свет Гатчинского района Ленинградской области. При обращении в сельский совет поселка,получили устный ответ,что ничем помочь не могут.Вода продолжает поступать....