В Старом Осколе с грустью отметили День памятников и исторических мест
- Автор:
- Николай Черных
- Дата публикации:
- 22:47
-
- 27
Нувориши в Старом Осколе, как правило, даже на таблички о ценности такого памятника исторического и культурного наследия разоряться не спешат. А уже если какой-то местный князёк решил снести средь бела дня такой домик, как это было в Старом Осколе 5 лет назад, то помешать ему не могут ни местная администрация, ни областная, ни даже Следственный комитет. Пока органы примут "оперативные" меры против вандалов, проходит месяц. Глядишь - и на месте памятника уже груда кирпичей, а в почтовом ящике очередная отписка. Неразбериха со сменой статусов и названий в названии памятников - тоже на руку ушлым нуворишам.
Там где в Старом Осколе был памятник архитектуры, на котором крупными буквами читался текст о его древности, теперь по тому же адресу в здании-новоделе и безо всякого упоминания о предшественнике находится выгодный вандалу-бизнесмену сall-центр. Здание на улице Ленина-56, которое рядом, сегодня не даёт покоя тому же хозяину из числа депутатов , который в "хорошие руки" приобрел удачно подвернувшуюся ветхую недвижимость в лихие перестроечные времена. Подумалось, если человек не выполнил законных обязательств по охране памятников и допустил сначала разрушение, а потом и пожар рядом стоявших объектов старины, то может крышу в этом доме обновит? На первом этаже дома уже месяц как вынесена рама, во множестве окон 1-го и второго этажей выбиты стекла... старинное здание превращается в проходной двор. Полиция, участковый как-будто ничего не замечают?
Я спросил у местных жителей, стоит ли сохранять древний домик? Они подумали и ответили : да, пожалуй.
Не так давно в другом старинном городе Центрального Черноземья Орле признали достопримечательным местом целый историко-литературный квартал (композиционно связанные между собой объекты культурного наследия, здания и сооружения, а также открытые пространства. При этом под охрану государства подпадают: элементы исторической планировочной структуры, объемно-пространственная композиция, силуэтные характеристики и конфигурация кровель, цветовая гамма фасадов и использованные строительные и отделочные материалы)! Всё это там своевременно внесли в Единый государственный реестр памятников истории и культуры народов России. Не пора ли этот наработанный опыт распространить на всю Россию? Или всё будем любоваться осколками римского Коллизея?
С этими и другими думами, тяжело вздохнув, старооскольцы 18 апреля отметили День памятников и исторических мест.
- 27
Ещё
42
15.04 14:50 | Yulia_Evgeniy_Myakotiny
Комментарии (0)