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В Хабаровском крае полыхал лесной пожар

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
10:25
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Апокалиптические кадры из Хабаровского края. Там, по словам местного мобильного репортёра, горела растительность вблизи посёлка Тырма. Дым от лесного пожара непроглядной стеной поднимался высоко вверх. С высоты птичьего полёта выглядело крайне впечатляюще.
Видео: Instagram / mazhara1986

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