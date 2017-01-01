В Коврове дорожники залатали лужи и грязь

Автор: Дмитрий Дата публикации: 14:10

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23 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/205993

Очевидцем весьма неоднозначного ямочного ремонта стал мобильный репортёр в Коврове. По словам местного жителя, на улице Шмидта укладывали новый асфальт в невысохнувшую грязь и в лужи. Работы, а также их последствия неравнодушный горожанин запечатлел на видео.Вот, что пишет мобильный репортёр:"Как только позавчера закончился весенний солнцепек, и начались весенние дожди, власти города тут же, еще толком не просохло, начали спешно проводить ямочный ремонт. И, как всегда, дорожники, производят один и те же нарушения технологии - в яму с сырой грязью кладут асфальт. Представитель администрации признал это нарушением, сказал, что даже в журнал занесли. Осмотр закатанных в асфальт также впечатлил негативом - им так жалко асфальта, что тот что побросали в ямы толком не утрамбовали катком (ибо слишком мало положили), хотя на обочину излишки исправно отбрасывают. Горе-ремонтники срываются на мат".