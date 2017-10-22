Дворец царя Алексея Михайловича в Коломенском с высоты птичьего полета

Автор: denis947 Дата публикации: 15:17

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Деревянный царский дворец, построенный в подмосковном селе Коломенском во второй половине XVII века. Представлял собой весьма сложную систему отдельных деревянных помещений, соединённых переходами. Разобран был не ранее 1767 года, при этом фундаменты дворца сохранились (равно, как и каменные постройки хозяйственных служб при дворце). В 2010 году на не застроенной территории музея-заповедника «Коломенское» возведена реконструкция дворца в натуральную величину.