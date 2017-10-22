s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Дворец царя Алексея Михайловича в Коломенском с высоты птичьего полета

Дворец царя Алексея Михайловича в Коломенском с высоты птичьего полета

Автор:
denis947
Дата публикации:
15:17
  • 26
  • 0

Деревянный царский дворец, построенный в подмосковном селе Коломенском во второй половине XVII века. Представлял собой весьма сложную систему отдельных деревянных помещений, соединённых переходами. Разобран был не ранее 1767 года, при этом фундаменты дворца сохранились (равно, как и каменные постройки хозяйственных служб при дворце). В 2010 году на не застроенной территории музея-заповедника «Коломенское» возведена реконструкция дворца в натуральную величину.

  • 26
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

37 0
16:36 | MR_Дмитрий
Обрушение строительных лесов произошло на улице Рождественка в Москве
55 0
18.04 14:00 | grinpavel2033
В Москве идёт дождь
62 0
17.04 19:38 | denis947
Столичный "Синий зуб" ожидает реконструкции в ближайшее время
73 0
22.10.2017 22:34 | denis947
Всероссийская ярмарка меда в Коломенском завершила свою работу