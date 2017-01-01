Возгорание в отделении полиции произошло в Химках

Автор: rake111111 Дата публикации: 17:47

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Возгорание в отделении полиции произошло в Химках. На место прибыли пожарно-спасательные подразделения. Сведений о пострадавших не поступало.