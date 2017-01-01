Возгорание в отделении полиции произошло в Химках
- Автор:
- rake111111
- Дата публикации:
- 17:47
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- 18
Возгорание в отделении полиции произошло в Химках. На место прибыли пожарно-спасательные подразделения. Сведений о пострадавших не поступало.
- 18
Возгорание в отделении полиции произошло в Химках. На место прибыли пожарно-спасательные подразделения. Сведений о пострадавших не поступало.
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