Котлован строящегося дома полностью затопило с приходом весны в Москве

Автор: Добров Дата публикации: 19:41

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Огромный бассейн воды из-за растаявшего снега и дождей образовался на месте долгостроя в Москве на Новогиреевской улице. Строители бросили этот объект в конце 2015 так и не доделав свою работу. Арматура в бетоноконструкциях ржавеет и очень быстро приходит в негодность. Сейчас середина весны и если дожди будут идти с постоянством, то, видимо, скоро в новоявленный водоем прилетят разводить своё потомство утки.