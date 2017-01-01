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Котлован строящегося дома полностью затопило с приходом весны в Москве

Автор:
Добров
Дата публикации:
19:41
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Огромный бассейн воды из-за растаявшего снега и дождей образовался на месте долгостроя в Москве на Новогиреевской улице. Строители бросили этот объект в конце 2015 так и не доделав свою работу. Арматура в бетоноконструкциях ржавеет и очень быстро приходит в негодность. Сейчас середина весны и если дожди будут идти с постоянством, то, видимо, скоро в новоявленный водоем прилетят разводить своё потомство утки.

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